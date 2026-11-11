Без отопления, но в тепле: 8 простых способов пережить холод в квартире

Эти советы могут помочь во время блэкаутов

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Несмотря на позднюю осень и снижение температуры воздуха на улице, многие украинцы остаются без отопления в домах. На такой случай есть несколько действенных способов согреться даже без горячих батарей в помещении.

Для этого подойдут подручные средства, которые есть в каждой квартире. Об этом пишет MSN.

Держите ноги в тепле

Теплые ноги играют немаловажную роль в поддержании температуры тела. Ношение толстых и шерстяных носков дома является очевидным, но действенным способом, чтобы согреть ноги. Сверху на носки можно одеть комнатные тапочки. Они придадут ногам еще один слой теплоизоляции. Если ноги сильно замерзли, можно сделать горячую ванну. Это поможет улучшить кровообращение и обеспечит более долгое сохранение тепла в конечностях.

Ноги играют немаловажную роль в поддержании температуры тела. Фото Alamy/PA

Надевайте много слоев одежды

Длительное влияние очень низких температур создает риск развития опасных для жизни заболеваний, таких как переохлаждение, особенно если иммунная система человека ослаблена. В этом случае помогут несколько слоев теплой одежды. Ношение одежды из природного изоляционного материала, такого как толстый хлопок или шерсть, является ключевым для предотвращения каких-либо негативных последствий для здоровья зимой.

Избавьтесь от сквозняков

Проверьте окна и двери на наличие щелей, через которые из помещения может выходить тепло и проникать в холодный воздух. В случае обнаружения закройте их с помощью дополнительного уплотнителя или обычного скотча.

Проверьте окна и двери на наличие щелей. Фото Alamy/PA

Закройте шторы и жалюзи

Когда на улице холодно, сберечь тепло в квартире в течение дня помогут закрытые шторы. Они задерживают тепло и предотвращают его выход через окна.

Постелите ковер

Комнаты с каменными или деревянными полами могут терять много тепла. Поэтому изменить ситуацию поможет обычный ковер, который создаст дополнительный термоизоляционный слой между полом и остальной комнатой.

Используйте медицинскую грелку

Грелка – это доступный и эффективный способ обеспечить точечное тепло. Ее можно размещать на определенных участках тела, таких как ноги или поясница, чтобы обеспечить комфортное тепло именно там, где оно наиболее необходимо. Именно они могут стать дополнительным источником тепла в холодные месяцы.

Горячая грелка обеспечит точечное тепло. Фото Alamy/PA

Включите электрический обогреватель

Если разрешает ситуация, можно применить электрический обогреватель. Они обеспечивают мгновенный нагрев отдельных комнат, что делает их отличным выбором для так называемого "зонного отопления", позволяющего контролировать температуру в определенных частях дома. Многие электрические обогреватели оснащены встроенными термостатами, что позволяет устанавливать необходимую температуру для каждой комнаты.

Электрические обогреватели обеспечивают тепло в отдельных зонах дома. Фото Alamy/PA

Употребляйте горячую еду и напитки

Потребление теплой пищи и напитков не только создает ощущение уюта и покоя, но помогает регулировать температуру тела. Чашка горячего чая или тарелка супа могут стать практичным способом оградить себя от зимнего холода.

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