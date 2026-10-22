В Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс: его открыли Первая леди, Премьер Финляндии и вицеспикер Кондратюк

В этом году на УЖК подали более полутора тысяч заявок

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22 октября в Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс. Его открыли соучредительница Конгресса, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В этом году Конгресс проходит под лозунгом "От исключений к новым стандартам". Его главная тема – как превратить достижения и лидерство украинских женщин в новые общественные стандарты, которые обеспечат равные возможности для всех.

Открывая Конгресс, Елена Кондратюк подчеркнула, что за годы его работы удалось добиться важных изменений в обеспечении прав женщин. В частности, для женщин открыли боевые должности в армии, отменили более 450 профессиональных ограничений, ввели 40-процентную гендерную квоту в избирательных списках и усилили законодательство о защите женщин от насилия.

В то же время, по ее словам, формальное равенство по-прежнему не гарантирует женщинам равных карьерных возможностей, справедливой оплаты труда и реального влияния на принятие решений.

Елена Кондратюк. Фото: womenua.today

"Мы научились открывать перед женщинами двери. Теперь мы должны сделать так, чтобы за этими дверями у них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим "От исключений к новым стандартам", речь идет не о новых требованиях к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они наконец должны соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Первая леди Украины Елена Зеленская, приветствуя участников 10-го Украинского женского конгресса, отметила, что за последнее десятилетие Украина достигла существенного прогресса в обеспечении гендерного равенства. Женщины получили доступ к ранее запрещенным профессиям, расширили свое присутствие в политике, армии и бизнесе. В то же время, по ее словам, между новыми ролями женщин и реальными равными возможностями по-прежнему существует значительный разрыв. Поэтому следующим шагом должно стать превращение достижений отдельных женщин в общие правила, которые гарантируют равные возможности для всех.

"Что на практике означает превратить исключение в стандарт? Это означает, что равная оплата за одинаковый труд должна стать незыблемым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское родительство, когда забота становится общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытые двери на руководящие должности и в политику – без предубеждений и стереотипов", – отметила Елена Зеленская.

Елена Кондратюк и Елена Зеленская. Фото: womenua.today

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем выступлении подчеркнул исключительную роль украинских женщин в обеспечении устойчивости государства во время войны и его будущем восстановлении. Он отметил лидерство женщин в политике, экономике, волонтерской деятельности и защите страны, а также подчеркнул важность поддержки их новых профессиональных возможностей. Премьер подтвердил готовность Финляндии и дальше поддерживать гендерное равенство в Украине, в частности, развивая образование, профессиональную подготовку и расширяя экономические возможности женщин.

"Украинские женщины не просто приспосабливаются к чрезвычайным обстоятельствам. Вы играете критически важную роль в обеспечении жизнедеятельности общества. Вы продемонстрировали исключительное лидерство в экономической и политической жизни. Без женщин невозможен справедливый и устойчивый мир", – подчеркнул Петтери Орпо.

В этом году Украинский женский конгресс получил рекордное число заявок на участие – более полутора тысяч.

В программе 10-го Украинского женского конгресса – более 45 спикеров, семь тематических дискуссий, специальные презентации и перформанс творческого объединения МУР.

На информационных ресурсах Конгресса ведется прямая трансляция мероприятия.

Для справки. Украинский женский конгресс – национальная платформа для продвижения гендерного равенства, женского лидерства и расширения участия женщин в принятии решений. Первый Конгресс состоялся в 2017 году. Его соучредительницы – Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.