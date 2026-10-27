Будит людей ночью: в Киеве предлагают изменить правила звучания сирены

Жители столицы обратили внимание на проблему, которая особенно остро ощущается во время ночных тревог

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В Киеве предлагают изменить порядок звукового оповещения об окончании воздушной тревоги. Автор электронной петиции просит городские власти убрать лишние сигналы: они звучат даже после сообщения об отбое и мешают жителям спать. Громкую сирену в начале опасности предлагают оставить.

Обращение опубликовали на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Какие сигналы предлагают убрать

Автор петиции описывает последовательность звуков, которые слышат киевляне во время воздушной тревоги. По его словам, сначала через громкоговорители передают голосовое сообщение, а затем дополнительно включают сирену.

После окончания опасности порядок меняется: сначала звучит сирена, затем передают музыкальные сигналы об отбое. Их могут повторить дважды.

В итоге жители слышат несколько оповещений подряд, хотя об окончании тревоги уже сообщили. Особенно ощутима проблема ночью: громкие звуки будят людей и прерывают сон.

Автор инициативы считает, что дополнительные сигналы не сообщают ничего нового, но создают избыточную акустическую и психологическую нагрузку.

Петиция предлагает убрать повторные сигналы при отбое тревоги, сохранив сирену в начале опасности.

Киевскую власть просят пересмотреть порядок звукового оповещения населения

Почему ночные оповещения вызывают вопросы

В обращении говорится, что повторяющиеся громкие звуки могут особенно тяжело переносить дети, люди с инвалидностью, повышенной чувствительностью к звукам и те, кто пережил травматические события.

Автор также упоминает домашних животных: резкие сигналы могут вызывать у них страх и беспокойство.

При этом он подчеркивает, что не предлагает отказываться от оповещения населения. Речь о том, чтобы сделать его понятнее и убрать повторы, которые не дают людям дополнительной информации об угрозе.

В качестве примера автор приводит Германию, где жителей информируют с помощью сирен, мобильных приложений, радио, телевидения и других каналов связи.

Что требуют от городских властей

Автор петиции просит Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию пересмотреть порядок оповещения об отбое воздушной тревоги.

В частности, он предлагает:

не дублировать голосовое сообщение об отбое сиреной, если информацию об окончании опасности уже передали;

не повторять музыкальный сигнал, оставив одно четкое сообщение;

проверить действующий алгоритм работы городской системы оповещения;

выяснить, зачем используют несколько сигналов подряд, и проверить, соответствуют ли они нормативным требованиям;

публично объяснить необходимость дополнительных сигналов, если их используют из-за технических ограничений.

При этом автор предлагает сохранить громкое звуковое предупреждение о начале воздушной тревоги: оно критически важно для безопасности населения.

На какие правила ссылается автор петиции

В обращении также упоминается постановление Кабинета министров Украины от 4 сентября 2026 года № 1092 с изменениями от 15 сентября 2026 года. По утверждению автора, документ предусматривает подачу сигнала "Отбой воздушной тревоги" соответствующим голосовым сообщением, без звукового сигнала "Внимание всем".

Автор просит проверить, соответствует ли фактическая работа системы оповещения в Киеве установленному порядку и не дублируют ли сигналы без необходимости.

Соответствие действующего алгоритма нормативным требованиям нужно проверить отдельно. Само обращение не означает, что городские власти уже признали нарушения или согласились изменить порядок оповещения.

Инициатор считает, что система должна эффективно защищать население, не создавая лишнего шума, которого можно избежать без ущерба для безопасности жителей.

Как сообщал "Телеграф", на сайте Киевского городского совета появились петиции №14516 и №14520 с предложениями изменить оповещение об угрозе в Киеве. Ярослав Шульга выступил за возвращение предварительного сигнала тревоги; его петиция набрала 118 голосов. Автор другой петиции предложил упразднить разделение сигналов воздушной тревоги по уровням опасности, поэтому инициативы затрагивают не только громкость или повторение сигналов, но и сам порядок их подачи.