Акции в "АТБ" не всегда помогают сэкономить: на что на самом деле надо обращать внимание

Вес упаковки, количество и реальную потребность нельзя упускать из внимания

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Акционная цена в "АТБ" не всегда означает самые низкие расходы. Выгода зависит от веса упаковки, цен на аналоги и того, нужен ли вам товар.

"Телеграф" рассказывает, на что обратить внимание при покупках в "АТБ", чтобы действительно сократить расходы. Даже большая скидка на самом деле может обернуться лишними тратами.

Акция – всегда дешевле?

Низкая цена упаковки сразу бросается в глаза, но для сравнения важен ее вес. Например, 500 г крупы за 35 гривен в пересчете на килограмм стоят дороже, чем 800 г за 45 гривен. В первом случае килограмм стоит 70 гривен, во втором – 56,25 гривны.

Этот подход работает с крупами, макаронами, кофе, печеньем и бытовой химией. Сначала посмотрите на вес или объем, а затем посчитайте цену одинакового количества товара. За большую упаковку придется больше заплатить на кассе, но сам продукт в ней может обойтись дешевле.

Сравнивайте и товары разных производителей. Например, кофе знакомого вам бренда стоит по акции 280 гривен, а похожий по типу и весу кофе другого производителя – 250 гривен без скидки. Акционный ценник не означает, что это самый дешевый вариант на полке.

Товар со скидкой вам действительно нужен?

Скидка 30%, 40% или 50% может побудить тут же положить товар в корзину. Предложение кажется слишком выгодным, чтобы пройти мимо, хотя до похода в магазин вы не собирались его покупать. В такой ситуации нужно спросить себя: действительно ли мне нужен этот товар?

Если печенье подешевело со 100 до 60 гривен, вы сэкономите 40 гривен – но только если и так планировали его купить. Если печенья в списке не было, вы просто дополнительно потратили 60 гривен. Перед покупкой спросите себя, купили бы вы этот товар по полной цене.

Срок годности и расходы на одно использование

Молочные продукты, готовые блюда и другие товары с коротким сроком хранения могут дешеветь перед окончанием срока годности. Такое предложение подойдет, например, если вы планируете съесть йогурт сегодня или завтра. Покупая несколько упаковок про запас, подумайте, успеете ли вы использовать их все.

В то же время для бытовой химии имеет значение дозировка. В двух бутылках одинакового объема могут быть средства разной концентрации: одного нужно много, другого – совсем немного. Поэтому более низкая цена за литр не всегда означает меньшие расходы на уборку. Цена упаковки – лишь часть информации. Чтобы оценить выгоду, выясните, на сколько раз хватит ее содержимого и подходит ли вам само средство.

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