Вместо отопления – шлак и вонь: что поставляли госучреждениям под видом угля

Поставщики привозили некачественное топливо в исправительные колонии.

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Вместо высококалорийного угля, за который государство платило миллионы гривен, котельные детских интернатов, больниц и исправительных учреждений получали вещество, лишь отдаленно напоминавшее топливо. За этой схемой стоял целый "угольный синдикат" из пяти связанных между собой компаний, которые имитировали конкуренцию на Prozorro под руководством общих бенефициаров.

Вместо того чтобы обогревать помещения в критический зимний период, этот "уголь" просто затухал, источал удушливый запах, забивал топки шлаком и выводил из строя дорогостоящее отопительное оборудование, вынуждая учреждения в экстренном порядке расторгать контракты и искать новых поставщиков.

Подробнее о том, как работает схема и кто в ней засветился, читайте по ссылке: Земля вместо угля для больниц и детских интернатов: как дельцы получают миллионы из бюджета

"Телеграф" получил ответы от нескольких учреждений, подчиненных Департаменту по вопросам исполнения наказаний Минюста. Из них следуют основные проблемы: некачественное топливо, юридические проблемы и вынужденный поиск новых поставщиков.

"Уголь" из земли и камней

Поставщики значительно отступили от государственных стандартов и привезли вместо топлива смесь земли и камней. При анализе выявили чрезмерную зольность, повышенную влажность и низкий выход летучих веществ. Такая смесь не дает тепла, а только забивает оборудование шлаком. Экспертизы в рамках уголовного производства № 12020210000000481 подтвердили: топливо не соответствует государственным стандартам.

Массовые отказы от товара

Товар был настолько низкого качества, что его либо отказывались принимать, либо расторгали договоры после первой же партии. Но иногда и это не помогало. Например, в ГУ "Старобабановская исправительная колония (№92)" сообщили, что в 2023 году после первой же поставки от ЧП "Нафтоагросервис" контрольное сжигание показало низкое качество топлива, был составлен акт о несоответствии и расторгнут договор. Следующий победитель – ООО "Промтопресурс" – вообще не поставил ни одной тонны. В ГУ "Снигиревская исправительная колония (№5)" не приняли уголь от ООО "Ресурсы Родины", поскольку он даже визуально не соответствовал требованиям.

В Снигиревской колонии не приняли уголь из-за низкого качества

Та же фирма в случае с ГУ "Маневичская исправительная колония (№42)" вообще просто пропала с радаров.

Поставщик перестал отвечать Маневичской колонии

"Дискриминация" поставщиков

Когда заказчики пытались еще на этапе тендеров получить сертификат качества от шахты, фирмы синдиката жаловались в АМКУ на "дискриминацию". ГУ "Каменская исправительная колония (№101)" прямо предупреждала АМКУ: из-за некачественного топлива учреждение может остаться зимой без тепла. В колонии открыто заявили, что фирма "Горный ресурс" пытается продать им обычный мусор от "Энерго Восток Антрацит" и связанных с ним компаний.

В Каменской колонии обратили внимание на последствия использования некачественного угля​

Если заказчики не хотели принимать странную смесь, организаторы прибегали к другим способам: давлению и подкупу. В ГУ "Петровская исправительная колония (№49)" задокументировали такой случай. По нему ведется уголовное производство.

В Петровской колонии подтвердили факт взятки

Заместителя начальника колонии задержали при получении взятки в размере 205 тыс. грн – деньги лично передал организатор схемы. В такую сумму оценили беспрепятственное получение учреждением суррогатного топлива и подписание документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о громком деле подставного директора ("фунта") , на которого в реестрах были зарегистрированы 558 компаний. Реальные организаторы теневых схем избегают ответственности, тогда как суды наказывают только номинальных руководителей.