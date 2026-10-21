Дыра вместо квартир и обломки вокруг: как выглядит дом в Киеве после удара дрона. Репортаж Яна Доброносова
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После попадания вспыхнул пожар
Утром 21 октября вражеский "шахед" попал в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе Киева. Два человека погибли, еще двоих раненых госпитализировали. На месте атаки побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Попадание произошло на уровне 20-го этажа и вызвало пожар в многоэтажном доме. Огонь охватил площадь около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены.
Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшего. Тело еще одного человека нашли во время разбора завалов.
"2 человека погибли в Святошинском районе в результате утренней атаки врага на столицу. 2 пострадавших. Обоих раненых медики госпитализировали", – сообщил Виталий Кличко. В поврежденной многоэтажке и соседнем доме выбило окна.
Где пострадавшие могут получить помощь
В Святошинском районе развертывают штаб помощи пострадавшим от атаки 21 октября. Он будет работать по адресу: проспект Берестейский, 109.
В штабе пострадавшие смогут подать заявление на материальную помощь и получить консультации по вопросам компенсации за поврежденное имущество и государственных программ поддержки. Там также объяснят, что делать дальше, и предоставят перечень необходимых документов.
Как сообщал "Телеграф", ранее российский дрон попал в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева – на уровне 12–16-го этажей. Тогда в результате попадания один человек погиб, еще 11 получили ранения.