За долги можно остаться без газа и "попасть" на деньги

Долги за газ: когда могут отключить поставки и что делать

Коммунальные долги могут накапливаться и привести к существенным денежным потерям. Но этому может предшествовать отключение услуги, например отрежут газ.

Как отмечает "Газпром", газ могут отключить даже за небольшой долг. Важна даже не сумма задолженности, а просрочка платежа и игнорирование предупреждений. Напомним, об отсоединении услуги предупреждать должны через 30 дней.

Платить нужно вовремя

Платежей по газу у украинцев два. Как ни странно, у них разные сроки оплаты:

за распределение газа – до 20 числа текущего месяца.

за поставку в условиях базового годового предложения – до 25 числа следующего месяца.

Если долг не закрыт через 10 дней после срока, поставщик может начать процедуру отключения. Возобновление газоснабжения возможно только после полного погашения долга. На должника также ложатся затраты на отключение и подключение.

Долг = потеря субсидии

Если просроченная задолженность превышает 680 грн. и длится более 3 месяцев, субсидия не назначается.

Что делать, если нет денег?

Поставщики газа обычно хотят разрешить ситуацию в досудебном порядке. Можно заключить договор реструктуризации, но при этом следует оплачивать и текущие счета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при заключении договора реструктуризации учитываются доходы. Текущий платеж и часть долга не должны превышать определенный порог.