За одну поездку вагон превратился в помойку

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Каждый год в сентябре Умань (Черкасская область) становится центром паломничества тысячи брацлавских хасидов, приезжающих праздновать еврейский Новый год — Рош ха-Шана. Однако для работников железнодорожного транспорта и других пассажиров этот период традиционно превращается в настоящее испытание…

В сети завирусилось видео с вагона поезда, который перевозил хасидов. На кадрах видно, что паломники-пассажиры оставили после себя горы мусора.

Разуметься, это не понравилось украинцам. Пользователи задаются вопросом, ведут ли себя хасиды так же на родине.

"Для тех, кто с них поимеет (деньги), это временные неудобства"

"Свинья не нагадит там, где спит"

"Интересно, у себя дома они так же себя ведут?"

Отметим, значительная часть паломников принадлежит к ультраортодоксальным общинам, где ключевым жизненным приоритетом является религиозное служение и молитва. В связи с этим повседневные бытовые вопросы и бытовой комфорт отходят для них на второй план.

В самом Израиле хасиды также могут оставлять после себя бытовые отходы прямо на улицах. Однако израильские коммунальные службы оперативно ликвидируют любые последствия массовых мероприятий. Резкий контраст с мусорным кризисом во время Рош ха-Шана в Умани объясняется разницей в ресурсах. В отличие от украинского города, муниципалитеты Израиля обладают мощной инфраструктурой и финансированием, что позволяет справляться со сверхнагрузками практически незаметно для жителей.

Рош ха-Шана-2026

В 2026 году иудейский Новый год (Рош ха-Шана) наступает для 5787 года по еврейскому календарю.

Даты празднования:

Начало: вечер пятницы, 11 сентября (с заходом солнца)

вечер пятницы, (с заходом солнца) Завершение: вечер воскресенья, 13 сентября (с выходом звезд)

Главное о празднике:

Традиции: В праздничные дни принято трубить в шофар (бараний рог), зажигать свечи и макать яблоки в мед с пожеланиями "сладкого Нового года".

В праздничные дни принято трубить в шофар (бараний рог), зажигать свечи и макать яблоки в мед с пожеланиями "сладкого Нового года". Паломничество: По традиции десятки тысяч хасидов-паломников со всего мира приезжают в Умань на могилу цадика Нахмана, чтобы встретить праздник на его духовной родине.

Напомним, в период Рош ха-Шана в Умани дорожает жилье и услуги. В этом году удивил даже ценник на обычную SIM-карту.