НАБУ намагається не допустити внесення застави за генерала Дуку, - експерт

"Карфаген", вважає фахівець, починає зачіпати й інші державні інституції

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На голову НБУ Андрія Пишного, ймовірно, здійснюється тиск, аби не відбулося внесення застави за генерала СБУ Сергія Дуку. Про це пише політичний експерт Олексій Буряченко. На його думку, наразі операція "Карфаген" починає виходити за межі протистояння лише між правоохоронними органами.

Про це експерт заявив на особистій Facebook-сторінці, посилаючись на власні джерела. За його даними, Пишний був викликаний 5 листопада до НАБУ. Метою цього дійства, вважає Буряченко, була спроба домогтися блокування внесення застави за представника Служби безпеки.

Експерт зазначає, що саме генерал Дука під час судового засідання заявив, що вважає своє затримання помстою керівництва НАБУ за попередні слідчі дії щодо співробітників бюро та оголошення підозри його директору.

Коментуючи питання застави, експерт наголосив на необхідності виконувати судове рішення відповідно до закону.

"Адже рішення про заставу має виконуватися відповідно до закону, а не залежати від можливих неформальних домовленостей між керівниками державних установ", – написав політичний експерт Олексій Буряченко.

Він також зазначив, що особливої уваги ситуація вимагає на тлі попередніх спробу відправити власне Пишного у відставку.

"Операція "Карфаген" дедалі більше нагадує міжвідомче протистояння, у якому на кону може опинитися незалежність інших державних інституцій. І якщо боротьба з корупцією починає супроводжуватися спробами впливати на рішення фінансового регулятора, наслідки такого конфлікту можуть вийти далеко за межі однієї кримінальної справи", — підкреслив Буряченко.