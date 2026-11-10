Хватайте, пока действует скидка: в Roshen сладкие фигурки отдают на 35% дешевле

О предложении сообщил аккаунт @novini_znizhok_, который публикует новости о скидках

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В магазинах Roshen стартовало акционное предложение на праздничные сладости, в частности фигурки Святого Николая. Покупатели могут приобрести популярные сезонные лакомства дешевле, чем обычно, так что самое время обратить внимание на новогодний ассортимент.

Больше подробностей в материале: " В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить ".

О скидках сообщил аккаунт @novini_znizhok_ в Threads. Автор публикации отметил, что акция на дедов морозов в Roshen началась в день публикации сообщения: "В Рошене с сегодняшнего дня уже акции на дедов морозов!".

В частности, 40-граммовые фигурки Святого Николая продают со скидкой до 35%: вместо 37,65 грн они стоят 24,47 грн. Фигурки поменьше, весом 25 граммов, тоже подешевели – на 9,89 грн. Таким образом, в зависимости от размера сладостей покупатели могут сэкономить почти 10–13,20 грн на каждой фигурке.

На фигурки Святого Николая действует скидка 35%

На 40-граммовой фигурке Святого Николая можно сэкономить почти 13,20 грн

Акционное предложение может заинтересовать тех, кто уже начинает готовиться к зимним праздникам или ищет небольшие сладкие подарки для родных и детей. Вместе с тем перед покупкой стоит уточнить условия акции и наличие товара непосредственно в магазине.

Как сообщал "Телеграф", какой новогодний набор от Roshen действительно стоит своих денег.