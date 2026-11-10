Забудьте о крабовом: этот салат может стать новым хитом праздничного стола

Вот что поставить на стол вместо него

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Крабовый салат годами остается одним из самых популярных блюд на праздничном столе, однако даже любимые рецепты со временем надоедают. Если хочется попробовать что-то новое, есть простая альтернатива, которая готовится из доступных продуктов и не уступает по сытности.

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Салат с тунцом, яйцами, кукурузой и свежим огурцом может стать удачной заменой привычному блюду. Он не требует много времени на приготовление, а его ингредиенты легко найти в магазине, пишет "Телеграф".

Для приготовления понадобятся банка тунца в собственном соку, три вареных яйца, один свежий огурец, небольшая банка консервированной кукурузы и несколько ложек майонеза. По желанию можно добавить зеленый лук, соль и черный перец.

Сначала с тунца сливают жидкость и разминают его вилкой. Вареные яйца и огурец нарезают небольшими кубиками, после чего добавляют кукурузу. Все ингредиенты перекладывают в салатник, заправляют майонезом и тщательно перемешивают.

Перед подачей салат рекомендуется ненадолго поставить в холодильник. Благодаря сочетанию тунца, яиц и кукурузы блюдо получается сытным, а свежий огурец добавляет ему легкости. Такой рецепт пригодится тем, кто хочет разнообразить меню и попробовать что-то новое вместо привычного крабового салата.

Перед подачей салат с тунцом рекомендуют ненадолго охладить Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", с чем приготовить крабовый салат, чтобы было еще вкуснее.