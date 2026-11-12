Маск снова ограничил Starshield для Украины: что это за технология и почему стало больше прилетов

Какие ограничения зафиксировали украинские военные

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Украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы Starshield вдоль всей линии фронта и временно оккупированных территорий. Это затрудняет перехват русских реактивных дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно — действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости. Для нас речь идет прежде всего о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов. Пытаемся выяснить все обстоятельства с американской стороной", — говорится в сообщении.

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