Отсрочку продляют автоматически не всем: что важно знать мужчинам

Механизм действует независимо от того, где раньше оформлялась отсрочка

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В Украине продление отсрочки от мобилизации может происходить без повторного подачи заявления, если основания для нее сохраняются и подтверждаются государственными реестрами. Если нужных данные отсутствуют или устарели, для продления придется подать новый запрос.

Как сообщает Министерство обороны Украины, автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан и охватывает более 90% действующих отсрочек. Система проверяет основания через государственные реестры, а в приложении "Резерв+" отображается результат этой проверки.

Кто имеет право на автоматическое продление

К списку относятся люди с инвалидностью и временно непригодные к военной службе. Также механизм распространяется на тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I, II или III группы, и людей, имеющих отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.

Автоматическое продление предусмотрено для:

родителей троих и более детей;

родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

правом на отсрочку обладают жены и мужья военнослужащих, имеющих ребенка.

Отдельные категории граждан:

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

те, кто ухаживает за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

В сфере образования и науки это:

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования;

ученые,

учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.

Механизм автоматической пролонгации также включает:

людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

людей, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащих, освобожденных из плена;

людей, заключивших годовалый контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Проверка оснований для отсрочки происходит автоматически

Когда отсрочку не продлят без обращения

Следует заметить, что принадлежности к определенной для отсрочки категории недостаточно, если реестры не подтверждают основание для нее. Автоматическое продление не произойдет, если основание утратило силу или система не имеет актуальных сведений для ее подтверждения. О непродолжении отсрочки поступает сообщение в приложение "Резерв+".

Если причина в отсутствии или устаревших данных, необходимо проверить и при необходимости обновить сведения в реестрах, подтверждающих право на отсрочку. После этого следует подать новый запрос через "Резерв+", если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. Людям вне перечня автопродолжения также нужно обращаться для оформления отсрочки.

Подавать заявление в ТЦК и СП не нужно. Действующая отсрочка остается действительной до истечения ее срока. Оформить новую отсрочку онлайн в "Резерв+" могут 12 категорий граждан – для других обращений предусмотрен ЦНАП.

Как проверить новый срок отсточки в "Резерв+"

Отсрочки продолжаются постепенно, поэтому уведомления поступают не всем одновременно. После уведомления об успешном продолжении нужно открыть "Резерв+", нажать "+" и выбрать "Обновить документ". Далее через "+" → "Просмотр документ" можно проверить срок отсрочки в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

Отметка до завершения мобилизации означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретная дата отображается в расширенных данных. В случае дальнейшего продления мобилизации следующее автоматическое обновление зависит от права на отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важном нюансе, который следует помнить во время проверки ТЦК в ноябре.