Традиционные душевые кабины уходят в прошлое: на смену приходит итальянский вариант

Открытая планировка упрощает уход, но предъявляет особые требования к ремонту

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Альтернативой закрытым душевым кабинам с высоким поддоном становится итальянский душ – зона вровень с полом ванной комнаты. Вместо полноценного ограждения здесь часто устанавливают одну стеклянную перегородку, а иногда оставляют пространство полностью открытым.

Об особенностях такого решения пишет Startlap. Его устройство позволяет сохранить визуальную целостность ванной: напольное покрытие продолжается в душевой зоне, а массивная конструкция не перекрывает обзор.

Как устроен итальянский душ

Решение появилось в Италии и распространилось за ее пределами. Главная особенность – отсутствие высокого бортика, через который приходится перешагивать. Воду отводят через точечный слив или вытянутый линейный канал, а пол делают с уклоном к нему.

Стеклянная перегородка сдерживает брызги и при этом сохраняет ощущение открытого пространства. Благодаря такой планировке даже небольшая ванная может казаться просторнее. Полностью открытое исполнение – еще один вариант, предусмотренный этой концепцией.

Оформление не ограничивается минимализмом. Натуральный камень создает более элегантный интерьер, классическая керамическая плитка – более традиционный. Крупноформатные плиты позволяют сократить количество швов, а расположение смесителя, полок и встроенных ниш подбирают под потребности владельцев.

Меньше труднодоступных мест и удобнее вход

В обычной кабине приходится регулярно очищать стекла от известкового налета и мыльных следов, а также удалять грязь из направляющих и стыков. В открытой душевой меньше стеклянных поверхностей, рам и сложных соединений, поэтому уход может занимать меньше усилий. Во многих случаях после душа достаточно протереть мокрые поверхности.

Вход без высокого бортика удобен людям, которым трудно поднимать ноги, и семьям с маленькими детьми. Пространство внутри также можно сделать свободнее. При правильно выполненном уклоне вода быстрее уходит к сливу, что снижает вероятность появления луж.

Правильно выполненный уклон помогает воде быстрее уходить к сливу и уменьшает вероятность появления луж Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Интерес к таким решениям отражает и американское исследование Houzz за 2026 год: среди владельцев жилья, обновляющих душевую, вариант без порога выбрали 24%, а с низким бортиком – 47%. Эти данные Houzz приводит в обзоре предпочтений при ремонте ванных комнат в США.

Почему замена кабины требует серьезной подготовки

Основная сложность скрыта под отделкой. Для душа на уровне пола нужно точно спланировать положение слива и уклон поверхности. Монтаж нередко требует вскрыть пол или поднять его уровень, поэтому установка технически сложнее, чем размещение обычного поддона.

Особенно трудоемким переустройство бывает в старых квартирах: конструкция здания ограничивает доступные варианты, а объем работ увеличивает расходы. Внешне простая душевая с одной перегородкой поэтому не обязательно обходится дешевле традиционной кабины.

Отдельное требование – качественная гидроизоляция. Ошибки при ее устройстве позволяют влаге проникать в основание пола и стены, причем повреждения иногда проявляются значительно позже. Их устранение может потребовать дорогостоящего ремонта, поэтому надежность скрытых слоев здесь так же важна, как внешний вид плитки и стекла.

Как сообщал "Телеграф", душевой ароматный пучок эвкалипта советуют держать вне прямой струи воды и просушивать между купаниями. Пар от горячей воды помогает высвободить душистые вещества из листьев.