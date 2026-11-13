Укр

Зима может изменить ход войны: что лишит Путина рычагов давления на Украину

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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По оценке Романенко, без дополнительных ресурсов перспективы российской армии на суше сложные Новость обновлена 13 ноября 2026, 20:35
По оценке Романенко, без дополнительных ресурсов перспективы российской армии на суше сложные. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Россия наращивает воздушные удары, Украина усиливает противодействие реактивным дронам

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Зима 2026–2027 годов может стать решающей в войне, считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Главное условие – Украине выстоять и не поддаться на российские ультиматумы.

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. По словам генерала, противник не имеет значительных достижений на сухопутных фронтах. Без дополнительных ресурсов его перспективы сложные.

Россия сосредоточилась на воздушных ударах и наращивает применение баллистических ракет и реактивных дронов. В то же время за два месяца Украина довела до 70% эффективность уничтожения именно реактивных дронов, оценивает Романенко.

Дрон-перехватчик приближается к реактивному беспилотнику в небе
По словам генерала, за два месяца эффективность уничтожения реактивных дронов довели до 70% Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Романенко призывает наращивать производство дронов-перехватчиков и реактивных дронов, которые помогут бороться с малыми крылатыми ракетами дальностью до 1000 километров. Россия планирует применять такие ракеты. Первые ракеты типа "Филин", по словам генерала, уже начали использовать.

"Если Россия не решит эти вопросы до весны, – а я думаю, что по всем экономическим показателям ей это не удастся, – то существенные возможности Путина оказывать давление на Украину исчерпаются, в частности потому, что его союзники устали от войны, тот же Китай, и уже они будут ставить ему ультиматумы", – сказал Игорь Романенко.

Ранее генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов назвал одним из главных вызовов ближайших месяцев российские удары баллистическими ракетами.

Теги:
#Война #Прогноз #Зима #Перелом #Игорь Романенко