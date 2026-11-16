Дело "Карфаген" — инструмент мести за материалы по преступлениям руководства НАБУ и САП, — эксгенпрокурор Кравченко

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Экс-генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал новый эпизод собственного расследования "Мадам де Помпадур" и заявил о возможных коррупционных договоренностях окружения руководителя САП Александра Клименко с антикоррупционными органами.

На обнародованных записях, по утверждению Кравченко , фигурируют жена главы САП Александра Клименко, ее подруга, адвокат Наталья Редич, и гадалка Вероника. Они обсуждают уголовное производство, возможное незаконное обогащение, имущество, оформленное на родителей, и риски прослушивания.

"Он орет на меня и психует, что я п*джу", — говорит на одной из записей женщина, которую авторы видео называют женой Клименко, объясняя подруге необходимость меньше говорить.

"Это не просто история об адвокатах, которые превратили свою работу в "договорняк" с системой. Это факты, когда люди, близкие к руководителю САП, при его посредничестве договариваются с антикоррупционной экосистемой", — заявил Кравченко.

Он также обвинил НАБУ и САП в похищении материалов этого уголовного производства во время обысков в Офисе генпрокурора. По его словам, именно эти документы были настоящей целью обысков, а сообщения о подозрениях впоследствии противоправно убрали из государственного реестра.

Также Кравченко предположил, что операция "Карфаген" используется для отвлечения внимания от возможных коррупционных преступлений руководства НАБУ и САП и их окружения.