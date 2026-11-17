Правило "одна секция на квадратный метр" подходит не всегда

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Одинаковый радиатор по-разному обогревает комнаты из-за разной теплоизоляции домов. В зависимости от утепления потребность в тепле составляет от 60 до 200 Вт на квадратный метр – это определяет, сколько секций нужно для отопления.

Как объясняет KB.pl, количество секций алюминиевого радиатора рассчитывают исходя из потребности помещения в тепле и мощности одной секции. Ее берут из характеристик конкретной модели производителя, поскольку разные радиаторы отдают неодинаковое количество тепла.

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Чем больше секций у радиатора, тем больше будет его длина Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Например, для комнаты площадью 10 м² в очень хорошо утепленном доме с потребностью 60–100 Вт/м² понадобятся 5–8 секций мощностью 130 Вт каждая. Расчет такой: 10 × 60 = 600 Вт, а 10 × 100 = 1000 Вт для всей комнаты. Затем эти значения делят на 130: получают примерно 4,6 и 7,7 секции соответственно, поэтому количество округляют вверх.

Для хорошо утепленной комнаты площадью 10 м² пример расчета дает 5–8 секций Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Алюминиевые радиаторы легче чугунных, быстро нагреваются и устойчивы к коррозии. С увеличением количества секций растет длина батареи, поэтому необходимая мощность влияет и на ее габариты.

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