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Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко 23 ноября не явились на парламентскую ВСК Алексея Гончаренко. По мнению журналиста Сергея Дойко, командировки стали удобным способом избежать неудобных вопросов о деятельности антикоррупционных органов.

Об этом написал Сергей Дойко, украинский журналист и политический обозреватель, комментируя отсутствие руководителей НАБУ и САП на заседании.

"Это достаточно стандартная отговорка для чиновников, которые не хотят публично отчитываться перед депутатами и обществом", — отметил Дойко.

Он обратил внимание, что Кривонос и Клименко активно используют медиа для презентации громких расследований, однако побоялись публично ответить на вопросы парламентской комиссии.

"Такая прекрасная возможность выступить перед камерами, донести свою точку зрения по поводу расследований, расставить акценты в важных антикоррупционных делах и ответить обо всех уголовных делах о фиктивном усыновлении, подкупе избирателей. Однако нет", — подчеркнул Дойко.

Глава ВСК Алексей Гончаренко повторно пригласил руководителей НАБУ и САП на заседание.