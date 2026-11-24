Выбор вытяжки особенно заметен на кухне, открытой в гостиную или столовую

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Для ремонта кухни в 2026 году специалисты по интерьеру советуют выбрать вытяжку, встроенную в навесной шкаф. За фасадом корпус не привлекает внимания, а ряд верхних шкафов выглядит цельным.

Издание TN пишет, что дизайнеры все чаще вписывают кухонную технику в мебель. Когда приборы не доминируют в интерьере, больше внимания уделяется материалам, фасадам и отделке.

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Почему вытяжку прячут за фасадом

"Декоративные вытяжки совершенно устарели. Лучше выбрать вытяжку, встроенную в мебель", – сказал эксперт Пол Канеда.

В кухне открытой планировки мебель видна и из соседних зон. Если над плитой нет отдельного металлического корпуса, кухонный гарнитур проще визуально объединить со столовой или гостиной.

"Стальная вытяжка посреди кухни не добавляет статусности – это сплошной визуальный шум", – сказал дизайнер интерьеров Эдуардо Менесес.

Как встроенная вытяжка влияет на хранение и уход

Когда вытяжка находится внутри шкафа, свободное место в нем можно использовать для хранения. Его объем зависит от габаритов корпуса и от того, сколько места занимает воздуховод, если он проходит через шкаф. Поэтому модель удобно выбрать до заказа мебели: тогда размеры шкафа и расположение полок можно спланировать под конкретный прибор.

У скрытого корпуса меньше открытых поверхностей, на которых оседает жир. В то же время фильтр вытяжки требует регулярного ухода, поэтому при монтаже следует оставить к нему доступ. В инструкции к конкретной модели указано, как снимать и очищать фильтр и на какой высоте над варочной поверхностью устанавливать прибор.

При монтаже скрытой вытяжки важно оставить доступ к фильтру Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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