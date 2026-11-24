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Ситуация с водой в Краматорске за последние недели резко ухудшилась: в одних районах ее подают каждый день, в других нет совсем, а в часть территорий коммунальщики уже не рискуют ехать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко.

Он пояснил, что фактически жители получают около 3000 кубометров воды в сутки, однако появляется она не во всех районах. Все зависит от поселков и районов, где живут люди.

"В некоторые районы мы привозим воду, в некоторых районах стоят колонки, а в некоторых районах совсем нет из-за ситуации безопасности — туда никто не едет, и мы не знаем, какая там ситуация и как люди выживают, информации нет", — подчеркнул Яковенко.

Следует заметить, что ситуация в Краматорске тяжелая, город под ежедневными атаками дронов, из-за чего Юрий Бутусов призвал организовать эвакуацию граждан из Краматорска и Славянска. По его мнению, ответственность за эвакуацию должна взять на себя Ставка Верховного главнокомандующего.