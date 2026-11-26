Узорная обивка выделяется на фоне однотонного дивана или кресла

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В интерьеры возвращаются небольшие пуфы на резных ножках, обитые вышитой тканью или гобеленом. У кресла такой пуф может служить подставкой для ног. Если верх достаточно широкий и ровный, на нём можно разместить напитки – вместо столика.

На выставке антиквариата и садового дизайна в Нэшвилле продавцы представили так много подставок для ног разных форм и размеров, что выставляли их целыми стопками, пишет VERANDA. Издание включило миниатюрные модели в подборку винтажных и антикварных трендов на 2026 год.

Как сочетать винтажный пуф с современной мебелью

Пуф с вышивкой или гобеленовой обивкой может стать самостоятельным акцентом. Подбирать к нему кресло из того же комплекта не нужно. Чтобы связать предметы между собой, достаточно повторить один из оттенков узора в диванной подушке или пледе. Если у пуфа резные ножки, обивку можно выбрать сдержанную: внимание привлечёт сама резьба.

Дизайнер Марк Кеннамер предлагает сочетать исторический текстиль с современной обивкой. По его мнению, в интерьерах снова будут чаще появляться вышитые подушки, сюзане и лоскутные одеяла.

"Сочетание с современной обивкой позволяет сохранить свежесть интерьера и отдать должное ремесленным традициям", – сказал дизайнер Марк Кеннамер.

Один из оттенков вышивки можно повторить в диванной подушке Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Когда пуф может заменить столик

Если пуф нужен как подставка для ног, важна его высота: сидя в кресле, нужно удобно положить на него ноги, не меняя позы. Для использования в качестве столика лучше поставить пуф сбоку от кресла. Так до чашки будет легко дотянуться, а сам пуф не помешает встать.

Не ставьте чашку прямо на мягкую обивку: ткань и наполнитель под ней могут промяться. Жёсткий поднос обеспечит посуде ровную опору и защитит обивку от капель. Он должен целиком помещаться на пуфе и не качаться, когда с него берут чашку.

У винтажной модели проверьте ножки: даже ровный верх не поможет, если пуф шатается. А если сиденье узкое или заметно закругляется по краям, лучше оставить его подставкой для ног. На такой поверхности трудно устойчиво разместить поднос.

Как сообщал "Телеграф", дизайнеры советуют сочетать изделия ручной работы с деревом, камнем и современной мебелью. Этот подход созвучен возвращению вышитых и гобеленовых пуфов в интерьер в материалах о декоре.