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Генерал СБУ Сергей Дука сообщил о возможном принуждении к даче показаний по делу о якобы провокации подкупа, связанной с адвокатской деятельностью окружения Александра Клименко.

Об этом он сообщил в интервью "Судебно-юридической газете".

По словам генерала, после задержания сотрудниками ГБР на двух заявителей оказывали давление, пытаясь получить нужные показания. Один из задержанных оказался в больнице.

"Когда ставки настолько высоки, могут появиться любые "признания". Но какова будет их доказательная ценность, если подтвердится, что их получили под давлением? По моему убеждению, в этой ситуации ГБР бросило Клименко спасательный жилет. Однако эта история может поставить еще более острые вопросы – уже о его зависимости и реальной независимости возглавляемого им учреждения", – заявил генерал.

Дука требует проверить обстоятельства задержания, возможное давление и причины госпитализации.