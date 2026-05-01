Цены поднимутся на 80%? Что ждет украинцев после заморозков

Импорт не сможет спасти ситуацию полностью

Весенние заморозки в Украине могут сильно ударить по ценам на сезонные фрукты и овощи. Ведь уже сейчас наблюдается рост на 30% больше, чем в прошлом году.

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, дефицит уже закладывается в стоимость овощей и фруктов.

По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, дефицит уже закладывается в стоимость овощей и фруктов.

"По сравнению с прошлым сезоном, местами цена уже больше чем на 30%. А если будем видеть серьезные заморозки в мае — это может быть даже более 80% цены прошлого сезона", — говорит эксперт.

В то же время по абрикосам и персикам прогноз от аналитика ассоциации "Ягодничество Украины" Дениса Миронова более конкретный.

"При умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а при самом худшем сценарии — на 50-80%. Основные импортеры — Турция (около 39% поставок), Греция, Испания и Молдова", — отметил эксперт.

Он отмечает, что импорт не сможет спасти ситуацию полностью. Ведь логистика, курс валют и общий спрос на рынке делают зарубежные фрукты дорогими.

Миронов добавляет: в отношении отечественных ягод ситуация парадоксальная. Голубика и малина остаются, но не подешевеют: производителям выгоднее продать качественный товар на экспорт за валюту, чем оставить на внутреннем рынке. Поэтому отечественная ягода будет в дефиците не из-за потерь урожая, а из-за конкуренции с Европой.

"Единственный сценарий, где фермеры зарабатывают несмотря ни на что, — если заморозки ударили и по польским, и сербским плантациям. Если погодные катаклизмы затронули и их плантации, на европейском рынке возникнет дефицит. В таких условиях мировые закупочные цены резко взлетят, и украинские производители смогут получить хорошую прибыль даже при экспорте меньших объемов продукции", — говорят в ассоциации "Ягодничество Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ранней клубники может не быть из-за значительных потерь урожая.