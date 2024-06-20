Кинет ли КНДР свою армию на войну с Украиной: эксперт указал на ряд важных нюансов

Дмитрий Снегирев объяснил "Телеграфу" настоящую цель визита Путина в Пхеньян и другую опасную угрозу, о которой не говорят

Вброс о том, что якобы российский диктатор Владимир Путин ездил в Пхеньян на встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, чтобы договориться о привлечении армии Северной Кореи для войны против Украины, действительно не что иное, как очередная российская ИПСО, учитывая ряд признаков. Такое мнение "Телеграфу" подтвердил военный аналитик и политолог, сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

— Абсолютно нет никакой потребности РФ в соответствующем характере привлечения личного состава КНДР. Это элемент ИПСО (информационно-психологической операции, — Ред.).

Все это призвано усыпить внимание мирового сообщества относительно настоящих итогов визита Путина в КНДР. Речь не о том, что он поехал просить, а отправился туда давать. В первую очередь, возможно, ядерные технологии (соответственные технологии производства баллистических ракет). Другими словами – передавать российские технологии. Поэтому, по моему мнению, основная цель визита Путина в Пхеньян — попытка эскалации напряженности в этой точке земного шара, — объяснил он.

По словам эксперта, таким образом нет даже теоретической угрозы, что РФ и КНДР направят в Украину какие-то "сотни тысяч северокорейских солдат". О чем вновь пугают российские пропагандисты на своих ресурсах. Усиливают это мнение несколько ключевых условий.

— Подписанный документ между россиянами и северными корейцами предусматривает соответствующую военно-техническую помощь при непосредственной интервенции. То есть нападения на страну (на Россию или на КНДР — Авт.).

В нашем случае РФ является оккупантом, а не Украина атакует российскую территорию. Таким образом, нет никакого юридического основания для направления военной группировки (или контингента) из КНДР. С пониманием относимся, что и Россия, и Северная Корея не соблюдают общепринятые нормы международного права. Но – тем не менее.

Что касается практической плоскости, то недавно российский диктатор вышел на публику с информацией о том, что сейчас в Украине сосредоточено до 700 тысяч личного состава российских оккупантов. Для сравнения: до начала широкомасштабного вторжения группировка россиян была числом около 140-150 тыс. Однако Российская Федерация имеет возможность пополнения личного состава в количестве от 40 тысяч до 50 тыс., — аргументирует Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что РФ до сих пор продолжает привлекать в оккупационную армию человеческие ресурсы из числа российских арестантов (так называемый "спецконтингент К", — Авт.), мобилизованных мужчин с оккупированных территорий (причем их призывной возраст россияне уже увеличили с 55 до 65 лет), а также активно использует трудовых мигрантов, которых в России официально насчитывается до 12 млн человек.

— То есть, по большому счету, потребности России в северокорейских войсках нет. Сейчас есть эти 700 тыс. оккупантов при собственном мобилизационном ресурсе россиян в 12 млн человек, — сказал эксперт, добавив, что вопрос привлечения контингента из КНДР в военное противостояние "решает даже не Путин и не Ким, а ключевой будет позиция китайских товарищей, и соответственно Си Цзиньпин будет категорически против непосредственного участия военных подразделений Северной Кореи в войне в Украине".

*Подробнее о том, почему РФ заинтересована именно сейчас в обострении ситуации в Азии и где именно – читайте в ближайшее время на "Телеграфе" в интервью Дмитрия Снегирева.

Справка:

Отметим, согласно информации из открытых источников, годовой бюджет КНДР на армию составляет около 1,5 миллиарда долларов. Численность военных составляет от 850 тысяч до 1,3 млн человек (официально население страны находится на уровне 26 млн людей).

Официально в состав так называемой Корейской народной армии входят: Сухопутные войска, Военно-воздушные и противовоздушные силы, Военно-морские силы, а также с 2012 г. — Стратегические ракетные войска.

КНДР имеет в своем вооружении около 6 тыс. танков, преимущественно советских – Т-34, Т-54/55 и Т-62. Кроме того, Северная Корея располагает 21 тыс. артиллерийскими системами и минометами.

На балансе Воздушных сил армии КНДР находились 440 истребителей (в частности, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-29 и МиГ-23). При этом страна не имеет ни авианосцев, ни эсминцев, но владеет подводным флотом. Он насчитывает около 35 единиц подлодок.

Но самое главное, у Северной Кореи еще с советских времен есть ядерное оружие. По последним открытым данным, их количество может составить 50 боеголовок. Кроме того, в арсенале Пхеньяна есть баллистические ракеты дальностью до 1500 км.

Как сообщалось, Россия и Северная Корея фактически сформировали ядерный альянс, враждебный для НАТО, западных стран и цивилизованного мира в целом. Два террористических режима еще до вторжения РФ в Украину отлично сотрудничали вместе годами.

Также "Телеграф" писал, как именно Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. На встрече с российским диктатором тот заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции в Украине" (так в РФ называют военную агрессию против Украины).