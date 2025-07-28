Места есть, а людей нет. Как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона в лапах российской армии (видео)

Украинцы ответили женщине на эмодзи с российской тряпкою

Кирилловка в Запорожской области, несмотря на разгар курортного сезона, совсем без отдыхающих. Пустые пляжи и улицы напоминают зону отчуждения на Азовском побережье, которую за собой оставила российская армия.

Видео, которое в ТикТок снято женщиной, демонстрирует пустые пляжи, где вместо отдыхающих можно увидеть только единичных прохожих. В отелях и пансионатах курорта хоть и есть свободные места, однако желающих воспользоваться услугами практически нет.

Особенно заметна ситуация с местной пищевой индустрией — торговцы уличной едой остались почти без покупателей. Как показывает отснятый материал, еда не пользуется спросом среди редких отдыхающих. Разве что бездомные собаки иногда могут попробовать остатки блюд.

Набережная, которая раньше была центром курортной жизни, также выглядит опустошенной. Лишь изредка можно заметить небольшие группы людей, прогуливающихся вдоль берега.

Мотивы автора видео остаются неясными. Неизвестно, пыталась ли она показать состояние "освобожденного" от российских войск курорта или продемонстрировать реальность так называемого "курортного сезона", которого фактически не существует. Примечательно, что в названии видео автор использовала эмодзи российской тряпки.

Вместо этого украинцы не стали медлить и быстро ответили женщине, какая Кирилловка на самом деле. Ответ был очевиден. Люди вспоминают те прекрасные времена, когда в поселке от наплыва людей совсем не было места.

Что известно о Кирилловке

Добавим, в феврале 2022 года, в результате полномасштабного вторжения России, курортная Кирилловка была оккупирована. До войны это место было настоящей туристической жемчужиной Украины на побережье Азовского моря, расположенной между косами Федотова и Пересыпью.

Кирилловка в Запорожской области

Украинцы и туристы из других стран массово приезжали сюда на отдых, привлеченные особенностями местного моря – неглубокого и удивительно теплого летом. В пик сезона на пляжах "яблоку негде было упасть", а гостиницы и базы отдыха были заполнены до отказа.

Кирилловка в Запорожской области до полномасштабного вторжения

Однако с начала оккупации живописный курорт превратился в опасную военную зону. Теперь в море практически никто не купается – оккупанты заминировали акваторию, и время от времени волны выносят на берег смертоносные взрывные устройства. Когда гостеприимные базы отдыха превратились в военные объекты оккупантов – там располагаются склады с оружием и места дислокации российских военных.

Туристический поток практически остановился. Вместо радостного детского смеха и веселья отдыхающих, теперь здесь царит удручающая атмосфера оккупации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия уничтожила курорт-жемчужину Азовского побережья.