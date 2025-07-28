Місця є, а людей немає. Як виглядає окупована Кирилівка в розпал сезону в лапах російської армії (відео)

Українці відповіли жінці на емоджі з російським ганчірʼям

Кирилівка у Запорізькій області попри розпал курортного сезону зовсім без відпочивальників. Пусті пляжі та вулиці нагадують зону відчуження на Азовському узбережжі, яку за собою залишала російська армія.

Відео, яке у ТікТок зняте жінкою, демонструє порожні пляжі, де замість відпочивальників можна побачити лише поодиноких перехожих. У готелях та пансіонатах курорту хоч і є вільні місця, проте бажаючих скористатися послугами практично немає.

Особливо помітна ситуація з місцевою харчовою індустрією — торговці вуличною їжею залишилися майже без покупців. Як показує відзнятий матеріал, їжа не знаходить попиту серед поодиноких відпочивальників. Хіба безпритульні собаки іноді можуть скуштувати залишки страв.

Набережна, яка раніше була центром курортного життя, також виглядає спустошено. Лише зрідка можна помітити невеликі групи людей, що прогулюються вздовж берега.

Мотиви автора відео залишаються незрозумілими. Невідомо, чи намагалася вона показати стан "звільненого" від російських військ курорту, чи продемонструвати реальність так званого "курортного сезону", якого фактично не існує. Примітно, що у назві відео авторка використала емоджі російського ганчірʼя.

Натомість українці не стали зволікати та швиденько відповіли жінці, чия Кирилівка насправді. Відповідь була очевидною. Люди згадують ті прекрасні часи, коли у селищі від напливу людей зовсім не було місця.

Що відомо про Кирилівку

Додамо, у лютому 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, курортну Кирилівку було окуповано. До війни це місце було справжньою туристичною перлиною України на узбережжі Азовського моря, розташованою між косами Федотова та Пересип.

Кирилівка у Запорізькій області

Українці та туристи з інших країн масово приїжджали сюди на відпочинок, приваблені особливостями місцевого моря – неглибокого та напрочуд теплого влітку. У пік сезону на пляжах "яблуку не було де впасти", а готелі та бази відпочинку були заповнені вщент.

Кирилівка у Запорізькій області до повномасштабного вторгнення

Проте з початку окупації мальовничий курорт перетворився на небезпечну військову зону. Тепер у морі практично ніхто не купається – окупанти замінували акваторію, і час від часу хвилі виносять на берег смертоносні вибухові пристрої. Колись гостинні бази відпочинку перетворилися на військові об'єкти окупантів – там розташовуються склади зі зброєю та місця дислокації російських військових.

Туристичний потік практично зупинився. Замість радісного дитячого сміху та веселощів відпочивальників, тепер тут панує гнітюча атмосфера окупації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія знищила курорт-перлину Азовського узбережжя.