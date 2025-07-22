С моря уже качают воду? Как Россия уничтожила курорт-жемчужину Азовского побережья (фото)

Курорт оккупирован еще с 2022 года

Российская оккупация продолжает уничтожать оккупированные курорты Азовского моря. В сети уже показали, как сейчас выглядит Белосарайская коса.

Соответствующее фото распространяют местные каналы. Отметим, что курорт оккупирован с начала полномасштабной войны.

Первое, что бросается в глаза на кадрах — количество людей. В самом море и на пляже очень мало людей для июльской жары, которая царила в момент съемки. Более того, на одно из фото попал нанос, который бросили в море, чтобы качать воду. Его могут использовать для работы надувной горки или люди уже качают воду из моря для определенных нужд.

В море бросили насос

Людей почти нет

Белосарайская коса на карте

Кроме того, на фото видно, что море достаточно спокойное, чистое, нет медуз, но людей тоже. Такая тенденция характерна для оккупированных городов и сел на побережье Азовского и Черного морей, однако до российского вторжения здесь отдыхали тысячи украинцев. Некоторые курорты за год принимали почти 1 миллион туристов, сейчас же эта цифра в разы меньше.

Море на Белосарайской косе сейчас

Белосарайская коса сейчас

Добавим, что Белосарайская коса расположена на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море. Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное.

Напомним, что недавно на Белосарайской косе уже начали фиксировать медуз. Для разгара лета на Азовском море последние годы — это привычное дело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированный курорт Черного моря.