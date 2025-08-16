Сохранился перед полетом? В небе над Запорожьем заметили экстримала на странном транспорте (видео)

Украинцы возмущены действиями человека

В прифронтовом городе Запорожье жители запечатлели необычную картину. Над городом появился дельтапланерист.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. Инцидент вызвал обсуждение среди жителей.

"Чувак на дельтаплане был замечен над Запорожьем. Главное, чтобы противовоздушная оборона не работала", — говорится в сообщении.

Некоторые жители выражают удивление по поводу такой активности в условиях военного положения, когда город регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов.

Жители города по-разному реагируют на увиденное. Одни предполагают, что мужчина якобы готовит план побега, другие шутят над ситуацией, но большинство выражает обеспокоенность по поводу целесообразности таких полетов в прифронтовой зоне.

Подобные действия в прифронтовом городе могут нести серьезные риски как для самого пилота, так и для безопасности города. Во-первых, системы противовоздушной обороны могут воспринять дельтаплан как потенциальную угрозу. Во-вторых, такие полеты могут привлечь нежелательное внимание вражеских сил и спровоцировать обстрелы города.

В условиях военного положения любая несанкционированная авиационная активность может представлять угрозу не только участнику полета, но и гражданскому населению.

