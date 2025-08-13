Новый уровень озеленения? В сети завирусилось видео с курьезным растением в центре Полтавы

В сети уже рассказали, где еще видели похожие растения

В сети завирусился смешной курьез с кабачками в центре Полтавы. Ведь прямо напротив Институт развития города растет огромный куст кабачков.

Соответствующее видео уже распространяется в Тик Ток. Отмечается, что куст растет прямо с края тротуара.

На опубликованных кадрах показан большой куст кабачков, которые цветут и начинают плодоносить. Интересно, что растение выглядит достаточно хорошо без желтых или засохших листиков, а также с первыми плодами. Автор видео удивился не только тому, что кабачки растут в центре Полтавы на обочине дороги, но и тем, что их никто не трогает. Также отметил и символизм этого насаждения напротив Института развития города.

В комментариях пользователи сразу начали шутить, а также писать, где видели нехарактерные для места растения в Полтаве. Некоторые писали, что на видео не кабачок, а тыква. По словам одной из пользователей, на площади Соборности у перехода в сторону ЦУМа растет хрен. Кто добавил, что на Половках растет кукуруза.

Были и комментарии о том, что на проспекте Героев Харькова выращивают шампиньоны. Многие отметили, что лучше пусть кабачок растет, чем амброзия или сорняки.

