Зберігся перед польотом? У небі над Запоріжжям помітили екстримала на дивному транспорті (відео)
Українці обурені діями людини
У прифронтовому місті Запоріжжі жителі зафіксували незвичну картину. Над містом з'явився дельтапланерист.
Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Інцидент викликав обговорення серед мешканців.
"Чувак на дельтаплані був помічений над Запоріжжям. Головне, щоб протиповітряна оборона не працювала", — йдеться у повідомленні.
Деякі жителі висловлюють здивування з приводу такої активності в умовах воєнного стану, коли місто регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.
Мешканці міста по-різному реагують на побачене. Одні припускають, що чоловік нібито готує план втечі, інші жартують над ситуацією, але більшість висловлює стурбованість щодо доцільності таких польотів у прифронтовій зоні.
Подібні дії у прифронтовому місті може нести серйозні ризики як для самого пілота, так і для безпеки міста. По-перше, системи протиповітряної оборони можуть сприйняти дельтаплан як потенційну загрозу. По-друге, такі польоти можуть привернути небажану увагу ворожих сил та спровокувати обстріли міста.
В умовах воєнного стану будь-яка несанкціонована авіаційна активність може становити загрозу не лише для учасника польоту, але й для цивільного населення.
