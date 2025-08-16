Зберігся перед польотом? У небі над Запоріжжям помітили екстримала на дивному транспорті (відео)

Українці обурені діями людини

У прифронтовому місті Запоріжжі жителі зафіксували незвичну картину. Над містом з'явився дельтапланерист.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Інцидент викликав обговорення серед мешканців.

"Чувак на дельтаплані був помічений над Запоріжжям. Головне, щоб протиповітряна оборона не працювала", — йдеться у повідомленні.

Деякі жителі висловлюють здивування з приводу такої активності в умовах воєнного стану, коли місто регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів.

Мешканці міста по-різному реагують на побачене. Одні припускають, що чоловік нібито готує план втечі, інші жартують над ситуацією, але більшість висловлює стурбованість щодо доцільності таких польотів у прифронтовій зоні.

Подібні дії у прифронтовому місті може нести серйозні ризики як для самого пілота, так і для безпеки міста. По-перше, системи протиповітряної оборони можуть сприйняти дельтаплан як потенційну загрозу. По-друге, такі польоти можуть привернути небажану увагу ворожих сил та спровокувати обстріли міста.

В умовах воєнного стану будь-яка несанкціонована авіаційна активність може становити загрозу не лише для учасника польоту, але й для цивільного населення.

