Китайцы берут в разработку. Машина-мотоблок рассмешила украинцев (видео)

Человек ездит этим устройством по дорогам

Мужчина придумал уникальный способ, как переработать машину для своих нужд. Украинцы уже отреагировали на его ноу-хау.

Соответствующее видео было опубликовано в ТикТок. Автор указал расположение в Хмельницкой области.

Герой видео взял подержанную машину и переделал ее в мотоблок с прицепом. Автомобиль лишили крыши и большей части кузова. Оставили только переднюю часть с сиденьем водителя. К машине приварили металлическую раму с большими колесами. Получился гибрид автомобиля и мотоблока.

Человек ездит этим устройством по дорогам. Управляет он как обычной машиной, сидя за рулем. Конструкция смотрится достаточно устойчивой и функциональной.

Вероятно, подержанная машина уже не могла ездить как полноценный автомобиль. Поэтому собственник решил дать ей вторую жизнь в виде сельскохозяйственной техники.

Что думают украинцы

Под видео украинцы активно комментируют необычную разработку. Многие смеются над изобретательностью автора. Пользователи шутят, что это настоящая украинская инженерия.

Некоторые пишут, что мужчина молодец не выбросил машину, а нашел ей новое применение. Остальные смешно комментируют внешний вид конструкции.

Есть и те, кто интересуется техническими деталями – как работает двигатель и можно ли так ездить по дорогам.

