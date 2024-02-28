"Це вплинуло на мій голос": співачка Адель скасовує концерти через хворобу

Співачка перенесла концерти через хронічну хворобу

Британська співачка Адель, яка нещодавно таємно вийшла заміж, страждає від хронічного радикуліту майже половину свого життя. Артистка також ділилася, що болі у спині виникають через стрес. Сьогодні співачка повідомила шанувальників, що через рецидив хвороби вона вимушені перенести концерти.

Про це Адель повідомила на своїй сторінці в Instagram. Зірка висловила свій сум щодо скасування концертів, але сказала, що вимушена це зробити, бо хвороба вплинула на її голос.

Співачка розповіла, що їй довелося зробити невеличку паузу в професійній діяльності через те, що їй не вдалося повністю одужати до початку виступів.

" На жаль, мені доводиться зробити паузу і призупинити свою резиденцію в Вегасі. Я хворіла наприкінці минулого туру і впродовж цілої своєї перерви. Мені не вдалося повністю одужати до відновлення виступів і тепер я знову хвора і, на жаль, це вплинуло на мій голос. За порадами лікарів, мені нічого не залишається, окрім хорошого відпочинку. 5 концертів цього етапу перенесені на більш пізній термін. Ми вже пропрацьовуємо деталі і вишлемо інформацію найближчим часом", — пише Адель у своєму дописі.

Нагадаємо, що кілька років тому Адель схудла на 40 кг і приголомшила фанів такими результатами. Артистка тренувалася тричі на тиждень, почала правильно харчуватися і перестала вживати алкоголь.