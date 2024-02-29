Женщина с самыми длинными в мире ресницами: как живет и чем занимается китаянка Ю Цзянься (фото)
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Женщина является обладательницей самых длинных в мире ресниц - 20,5 см
Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, не обязательно таскать зубами автомобили или еще что-то умело делать, стоит лишь иметь уникальную особенность, подаренную природой. Такой необычный "дар" имеет китаянка Ю Цзянься, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире ресниц - 20,5 см.
Свои необычные ресницы женщина называет "подарком Будды". Guinness World Records пишет, что ее реснички начали стремительно расти с 2015 года.
Китаянка более 480 дней была в горах, а затем почувствовала, что ее ресницы начали расти. Эта особенность пока не имеет научного или генетического объяснения. Ю Цзянься живет обычной жизнью, однако почти не тратится на косметику.
"Благодаря моим естественным длинным ресницам мне не нужно наносить тени или подводку. Мои природные ресницы выполняют роль длинной подводки. Поскольку они натуральны, мне легко умываться и заниматься повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут", – рассказала она.
Ю Цзянься свои длинные ресницы заправляет за уши. Она считает, что эта особенность придает ей невероятную силу. Женщина уверяет, что между длинными ресницами и сильным телом есть связь.
"Я чувствую себя очень хорошо, и многие думают, что я выгляжу младше", – поделилась она.
Ранее "Телеграф" писал, что 7-летняя украинка установила национальный рекорд, выполняя вис на пальцах ног. оккупанты забрали ее дом, но ее не сломали.