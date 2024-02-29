Женщина с самыми длинными в мире ресницами: как живет и чем занимается китаянка Ю Цзянься (фото)

Женщина является обладательницей самых длинных в мире ресниц - 20,5 см

Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, не обязательно таскать зубами автомобили или еще что-то умело делать, стоит лишь иметь уникальную особенность, подаренную природой. Такой необычный "дар" имеет китаянка Ю Цзянься, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире ресниц - 20,5 см.

Свои необычные ресницы женщина называет "подарком Будды". Guinness World Records пишет, что ее реснички начали стремительно расти с 2015 года.

Китаянка более 480 дней была в горах, а затем почувствовала, что ее ресницы начали расти. Эта особенность пока не имеет научного или генетического объяснения. Ю Цзянься живет обычной жизнью, однако почти не тратится на косметику.

Ю Цзянься гордится своей особенностью

"Благодаря моим естественным длинным ресницам мне не нужно наносить тени или подводку. Мои природные ресницы выполняют роль длинной подводки. Поскольку они натуральны, мне легко умываться и заниматься повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут", – рассказала она.

Длинные ресницы

Ю Цзянься свои длинные ресницы заправляет за уши. Она считает, что эта особенность придает ей невероятную силу. Женщина уверяет, что между длинными ресницами и сильным телом есть связь.

"Я чувствую себя очень хорошо, и многие думают, что я выгляжу младше", – поделилась она.

Ранее "Телеграф" писал, что 7-летняя украинка установила национальный рекорд, выполняя вис на пальцах ног. оккупанты забрали ее дом, но ее не сломали.