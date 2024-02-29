Жінка з найдовшими у світі віями: як живе та чим займається китаянка Ю Цзянься (фото)

Жінка є володаркою найдовших у світі вій довжиною у 20,5 см

Для того, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса, не обов'язково тягати зубами автівки або ще щось вправно робити, варто лишень мати унікальну особливість, подаровану природою. Такий незвичайний "дарунок" має китаянка Ю Цзянься, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших у світі вій довжиною у 20,5 см.

Свої незвичайні вії жінка називає "подарунком Будди". Guinness World Records пише, що її вії почали стрімко рости з 2015 року.

Китаянка понад 480 днів була в горах, а згодом відчула, що її вії почали рости. Ця особливість поки що не має наукового чи генетичного пояснення. Ю Цзянься живе звичайним життям, проте майже не витрачається на косметику.

Ю Цзянься пишається своєю особливістю

"Завдяки моїм природним довгим віям мені не потрібно наносити тіні чи підводку. Мої природні вії виконують роль довгої підводки. Оскільки вони натуральні, мені легко вмиватися та займатися повсякденним життям. Вони випадають і знову ростуть", – пояснила вона.

Довгі вії

Ю Цзянься свої довгі вії заправляє за вуха. Вона вважає, що ця особливість надає їй неймовірної сили. Жінка запевняє, що між довгими віями та сильним тілом є зв’язок.

"Я почуваюся дуже добре, і багато людей думають, що я виглядаю молодшою", – поділилася вона.

Раніше "Телеграф" писав, що 7-річна українка встановила національний рекорд, виконуючи вис на пальцях ніг. Окупанти забрали її дім, але її не зламали.