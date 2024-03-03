Михайло Хома пояснив, чому залишив образ Дзідзьо у минулому

Свій успіх артист сприймає скромно

Відомий український співак Михайло Хома, який розпочинав свій творчий шлях як Дзідзьо, пояснив, чому залишив старе амплуа в минулому та поміняв репертуар пісень. Артист переконаний, що кожна відома людина проходить певні трансформації, дбаючи про внутрішній ріст та адаптацію під нові умови життя.

Хома в інтерв'ю SOL наголосив, що якщо людині немає чого втрачати, прокидається велика воля та свобода. Але коли є діти, відчуття обов’язку перед державою, то у людини народжується відповідальність.

Олександр Пономарьов і Михайло Хома після виступу

"Ми ростемо, змінюємося. Не вічно у першому класі. Я не знаю, може, я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Я ж це не вигадував, не писав сценарій. Мої фани повиростали, у них по п'ятеро дітей вже, заміж вийшли… Якби того росту не було, мені було б не цікаво жити", — розповів Михайло.

Свій успіх артист сприймає скромно. Він вважає, що має коло своїх вірних прихильників і цього наразі достатньо.

"Я себе скромно сприймаю. Приємно, що в мене складається враження, що я всіх знаю", — додав Хома.

Раніше "Телеграф" писав головні цитати, пісні та факти з життя легендарного Скрябіна. Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі, та продюсерством, допомагаючи молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу.