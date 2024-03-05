"Пытались сидеть на двух стульях" : Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину и других звезд шоубиза в проливающейся крови
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Певица была достаточно резка в высказываниях, за что потом извинилась
Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину в том, что из-за нее и других звезд шоубизнеса в Украине проливается кровь людей из-за размывания границ с Россией. Блогерша в свою очередь назвала певицу аутсайдеркой шоубизнеса.
На YouTube канале Маше Ефросининой Кристина Соловий дала интервью. Певица заявила, что из-за того, что многие украинские звезды разговаривали и выступали на русском перед началом войны, сейчас проливается кровь украинцев.
-Мы очень толерантны со своими людьми, особенно с теми, кто когда-то ошибся.
– Толерантны?
– Да, даже с тобой.
- Со мной?
– Да. Вспомни, как на тебя Эмма наехала за украинский язык. Сейчас ты щебечешь со мной на украинском.
– Ты считаешь я из-за этого перешла?
- Будь толерантно, возможно тогда не было бы культуры кенселинга в такой агрессивной страшной форме.
- Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между россией и Украиной. Что они пробовали посиживать на двух стульях и размывали границы. У них на руках, на сердце, и на душе всегда будет кровь. Я так полагаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя.
– Ты говоришь сейчас оценочно о целом периоде, целой эпохе формирования страны, внутри которой был запрос на искусство, музыку, культуру… вся эта конструкция строилась на запросе аудитории.
– Я тебя понимаю. Я тебя слышу.
- Аудитория просила совсем другого… Тот же "Океан Эльзы" стал популярным в Украине после того, как начал стадионы в России собирать.
– Я это слышала сто раз.
- Ты не можешь сказать, что на руках [Вакарчука] кровь украинцев.
- Океан Эльзы никогда не пели по-русски.
– Они не пели по-русски, но сколько стадионов Океан Эльзы собирал в Санкт-Петербурге, в Москве.
– Я это помню. Это тогда, когда Россия не нападала на Украину.
– Ты сейчас спекулируешь моими словами и маневрируешь между своими предложениями. Ты мне сказала, что у всех, кто сегодня в переходном периоде, есть кровь на руках. Это достаточно серьезное обвинение.
– Потому что никто не хочет иметь кровь на своих руках…
После этого интервьюерка пояснила, что таким образом формировалась молодая независимая страна и происходящее сейчас — это исторический показатель того, какой выбор мы сделаем. После этого Соловий поставила резкий вопрос: "Ты считаешь, что должна была произойти война, чтобы мы откололись (от России)". Ефросинина же сказала, что в любом случае украинцы перешли бы на украинский и без войны, просто это продолжалось бы дольше.
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