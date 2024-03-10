Какая взрослая: дочь Майкла Джексона в сногсшибательном платье вышла на красную дорожку (фото)

25-летняя девушка продемонстрировала гламурный образ

Родная дочь "короля поп-музыки" Майкла Джексона, которого обвиняли в педофилии, молодая американка Пэрис Джексон наслаждается звездной жизнью даже после смерти знаменитого на весь мир отца. Девушка посещает светские мероприятия и активно позирует папарацци.

В субботу 25-летняя звезда посетила ежегодную вечеринку MPTF Night Before в Fox Studio Lot, которая находится в Лос-Анджелесе, Калифорния. Пэрис прошлась красной ковровой дорожкой в сексуальном платье светло-зеленого оттенка с глубоким разрезом на левом боку.

Свой сногсшибательный образ девушка дополнила кожаной сумочкой, коричневыми босоножками и золотыми украшениями. Наглядно видно, что дочь покойного поп-исполнителя увлекается татуировками и не бреет подмышки.

Напомним, что Пэрис Джексон — дочь Майкла Джексона, умершего в 50-лет в 2009 году в результате передозировки лекарственных препаратов, и второй жены певца Дебби Роу. 8 октября 1999 года Майкл Джексон и Дебби Роу развелись. Все права на опеку над детьми получил Джексон.

Также у Пэрис есть два брата — Майкл Джозеф Джексон-младший и Принц Майкл Джексон II. Ее крестными являются звезда "Один дома" Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.

Фото: Getty Images

Пэрис Джексон, как и в своем время Майкл, тоже подалась в музыку. Однако она решила не идти по стопам отца и выбрала свой собственный путь — направление поп-рок с элементами готического стиля. Также Пэрис имеет опыт работы в кино. В 2018 году девушка появилась в фильме "Опасный бизнес" с Шарлиз Терон и Джоэлем Эдгертоном в главных ролях, а в 2021 году артистка сыграла в популярном сериале "Американские истории ужасов".

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