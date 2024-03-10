Кейт Миддлтон впервые после операции появилась на фото, и с детьми

42-летняя герцогиня обратилась к британцам впервые после 2-месячного отсутствия

Герцогиня Уэльская впервые появилась в сети после того, как два месяца назад она перенесла операцию на брюшной полости. Сейчас будущая королева Великобритании восстанавливается в поместье Сандрингем в Норфолке.

В воскресенье, 10 марта, британцы отмечают День матери. В честь национального праздника Кейт Миддлтон изъявила желание обратиться к поклонникам в социальной сети Инстаграм.

42-летняя супруга принца Уильяма опубликовала семейное фото. На нем изображена сама Кейт и ее трое детей — 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи. На фоне проглядываются деревья с зеленой листвой.

Герцогиня обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку на протяжении последних пару месяцев. "Спасибо за добрые пожелания и постоянную поддержку за последние два месяца. Желаю всем счастливого Дня матери", — написала Кейт. Сделано фото принцем Уильямом в 2024 году.

Что случилось с Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец объявил в своем заявлении в прошлом месяце, что принцесса Кейт была госпитализирована 16 января для плановой операции на брюшной полости. Хотя до сих пор неясно, почему принцессе потребовалась операция, поскольку во дворце заявили, что она хочет сохранить конфиденциальность по этому вопросу. Во дворце добавили, что она вряд ли вернется к своим королевским обязанностям до Пасхи, которая в этом году у католиков приходится на 31 марта.

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингеме по причине диагноза рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и начнет тщательное лечение.