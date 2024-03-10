Яка доросла: дочка Майкла Джексона в карколомній сукні вийшла на червону доріжку (фото)

25-річна дівчина продемонструвала гламурний образ

Рідна дочка "короля попмузики" Майкла Джексона, молода американка Періс Джексон насолоджується зірковим життям навіть після смерті знаменитого на весь світ батька. Дівчина відвідує світські заходи та активно позує папараці.

У суботу 25-річна зірка відвідала щорічну вечірку MPTF Night Before у Fox Studio Lot, яка знаходиться у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Періс пройшлася червоною килимовою доріжкою у сексуальній сукні світло-зеленого відтінку з глибоким розрізом на лівому боці.

Свій карколомний образ дівчина доповнила шкіряною сумочкою, коричневими босоніжками та золотими прикрасами. Наочно видно, що дочка покійного попвиконавця захоплюється татуюваннями і не голить пахви.

Нагадаємо, що Періс Джексон — дочка Майкла Джексона, який помер у 50 років у 2009 році внаслідок передозування лікарських препаратів, та другої дружини співака Деббі Роу. 8 жовтня 1999 року Майкл Джексон і Деббі Роу розлучилися. Усі права опіки над дітьми отримав Джексон.

Також у Періс є два брати — Майкл Джозеф Джексон-молодший і Принц Майкл Джексон II. Її хрещеними є зірка "Один вдома" Маколей Калкін та Елізабет Тейлор.

Фото: Getty Images

Періс Джексон, як і свого часу Майкл, теж подалася у музику. Однак вона вирішила не йти стопами батька і обрала свій власний шлях — напрямок попрок з елементами готичного стилю. Також Періс має досвід роботи у кіно. У 2018 році дівчина з’явилася у фільмі "Небезпечний бізнес" із Шарліз Терон та Джоелем Еджертоном у головних ролях, а у 2021 році артистка зіграла у популярному серіалі "Американські історії жахів".

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