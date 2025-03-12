"Динамовцы" устроили разборки на поле: Леоненко высмеял футболистов (видео)

Игроки "Динамо" публично повздорили во время игры

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал игроков Бело-синих Владислава Ваната и Матвея Пономаренко. Футболисты устроили разборки на поле в матче 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Зари" (2:2).

Соответствующий комментарий Леоненко приводит sport-express.ua. Виктор назвал поведение "динамовцев" "детсадом".

"Если Ванат обиделся на Пономаренко из-за того, что тот не отдал пас, ему лучше идти играть на турнир "Кожаный мяч". Такие конфликты случаются не от большого ума. Какой-то детский сад – "мне не отдали". А что тебе все отдавать должны? Ванат всем отдает?

Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко.

Вот когда они это поймут и начнут делать, у них будет шанс стать хотя бы полуфутболистами. В противном случае – "Кожаный мяч" их ждет. Ванат лучший бомбардир УПЛ и на**ен никому не нужен! С этого и нужно начинать. Не нужно ждать передачи, нужно брать и забивать, в нашем чемпионате это не сложно сделать", — заявил Леоненко.

Виктор Леоненко

Видеообзор матча "Динамо" - "Заря"

Напомним, Ванат и Пономаренко стали авторами забитых мячей в игре с "Зарей". К слову, "Динамо" запретило луганчанам выпустить на поле арендованных игроков Бело-синих.