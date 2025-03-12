Мужчина сломал ногу женщине одним ударом: как его наказал суд

Женщина также получила другие травмы

В Черниговской области суд вынес приговор мужчине, избившему женщину. Его признали виновным по статье об умышленном телесном повреждении средней степени тяжести.

Как сообщает Единый государственный реестр судебных решений, инцидент произошел 6 апреля 2020 после конфликта, во время которого женщина получила травмы: ушибы, царапины, возможные повреждения мягких тканей и душевные страдания. Кроме того, нанеся один удар, мужчина сломал ногу истцу.

Суд удовлетворил заявление потерпевшей, требовавшей компенсацию за материальный и моральный ущерб. Она отметила, что потратила 27105 гривен на лечение, а также понесла дополнительные расходы на судебно-медицинскую экспертизу и правовую помощь. Фемида обязала обвиняемого выплатить 150 000 гривен за моральный ущерб и 21 934 гривны на медицинские услуги и экспертизу. Все эти суммы были доказаны соответствующими документами.

Однако иск относительно расходов на правовую помощь в сумме 25 000 гривен был отклонен из-за отсутствия надлежащих доказательств, таких как акты выполненных работ или квитанции.

Обвиняемому также применили меру пресечения в виде личного обязательства. Это означает, что он не может покидать место жительства без разрешения суда и должен сообщать об изменении места жительства. В случае нарушения этих условий могут быть применены более жесткие меры, включая штрафы.

Кроме того, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Приговор был вынесен 12 марта 2025 года. Если в течение 30 дней не будет подана апелляция, приговор вступит в законную силу 11 апреля 2025 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Саакашвили получил серьезный тюремный срок в Грузии. Его признали виновным в растрате бюджетных средств в большом размере.