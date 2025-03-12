Что сейчас происходит в Судже: актуальные комментарии властей и свежая карта DeepState

Враг оказывает активное давление с востока и севера

Суджа в Курской области, где наблюдается ухудшение ситуации для ВСУ, под атакой россиян. Однако полного выхода Сил обороны из населенного пункта не произошло.

Об этом заявил депутат и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, "россияне зашли в определенную часть", но бойцы, с которыми общался депутат, не подтверждают, что Силы обороны полностью вышли из города. Там продолжаются бои.

"Но то, что ситуация там сложная и россияне давят — это действительно правда. Наше командование пытается где-то стабилизировать ситуацию, а где-то восстановить, задействуя резервы, однако противник продолжает давить. В том числе есть информация, что враг на некоторых направлениях зашел на территорию Украины и пытается удерживать там свои позиции, чтобы перерезать нам логистику", — сказал он.

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Ситуация в Судже на карте

Информацию о том, что полного выхода ВСУ из Суджи не произошло, подтверждает и мониторинговое сообщество DeepState. Специалисты обновили свою карту, где показаны районы, за которые прямо сейчас идут бои. Они отмечены, как серая зона.

"Враг оказывает активное давление с востока и севера, реализуя весь собранный ресурс в течение длительного времени. По сети, в частности, в телеграмм-каналах после обновления ходят сообщения о полном выходе из города Суджа, что не соответствует действительности, ведь людям, распространяющим такие заявления, стоит внимательнее смотреть на карту и видеть серую зону на северных и западных окрестностях города, где продолжаются бои, несмотря на публикации от россиян в центре Суджи. Ситуация остается тяжелой. Силы Обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага", — говорят в DeepState.

Что говорит Зеленский

По словам президента Украины, наши войска на территории Курской области продолжают выполнять свои задачи. В это же время враг максимально пытается надавить на Силы обороны.

"Военное командование делает то, что должно делать, сохраняет максимум жизней наших воинов. Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Я думаю, что вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Они будут делать запугивания. Я думаю, будут разные. И ядерного характера также. Надо понять, что это понятная методичка действий Российской Федерации перед любым форматом дипломатии", — сказал президент.

Напомним, ранее мы писали о том, что командующий Оперативным командованием "Север" Дмитрий Красильников уволен с должности. Такая информация появилась в публичном пространстве после новостей об ухудшении обстановки в Курской области.