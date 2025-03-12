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Американское оружие снова двинулось в Украину, — минобороны Польши

Автор
Елена Руденко
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Автор
Военная помощь США Украине
Военная помощь США Украине. Фото armyinform.com.ua

Вашингтон выполняет договоренности

Военная помощь США Украине возобновлена. 12 марта оружие снова транспортируется из логистического хаба на аэродроме Ряшев-Ясенка (Польша) после встречи между командами Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в соцсети Х. Он опубликовал это сообщение 12 марта после полудня.

"Снова начались транспортировки американского оружия из POLLOG HAB в Ясенке в Украину", — написал он.

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что пауза в обмене разведывательными данными между Украиной и США также завершена. Это распоряжение президента США Дональда Трампа.

"Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа, — ред.), мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась", — написала она в Х.

Что известно о возобновлении военной помощи США

В ходе переговоров Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта стороны договорились о возобновлении американской помощи нашему государству. Также возобновится обмен разведданными. В тот же вечер заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что уже есть подтверждение возобновления помощи.

Напомним, военную помощь и оказание разведданных США остановили в начале марта. Это произошло после ссоры президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Как сообщал "Телеграф", украинская и американская стороны не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Несмотря на неоднократные заявления американцев, что Зеленский их "не устраивает" и должен уйти, в Джидде эту тему вообще не поднимали.

Теги:
#Украина #США #Польша #Оружие #Военная помощь