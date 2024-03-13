Кейт Миддлтон два месяца не появляется на публике: что происходит с герцогиней (фото)

Кейт взяла длительную паузу, чтобы реабилитироваться после операции

Британская герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон, пережившая операцию на брюшной полости, длительное время показательно избегает внимания, провоцируя таким образом различные слухи и теории относительно состояния здоровья, места пребывания и событий в ее жизни. Впервые за два месяца Кейт заметили на публике недалеко от Виндзорского замка.

"Телеграф" рассказывал, что Кейт, как известно, взяла длительную паузу, чтобы спокойно реабилитироваться после операции. Планировалось, что Миддлтон будет посещать публичные мероприятия ближе к Пасхе.

42-летняя Кейт Миддлтон

Однако папарацци таблоида TMZ, для которых нет ничего невозможного, поймали герцогиню на машине в компании мамы Кэрол. Как известно, жена принца Уильяма была в темных очках и сидела на пассажирском сиденье.

Затем Принц Уильям впервые показал фото Кейт после операции и обратился к публике от ее имени. На снимке 42-летняя принцесса Уэльская позировала со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Это фото было опубликовано на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram по случаю Дня матери, который в Великобритании в этом году праздновали 10 марта.

Кейт с детьми

На фото Кейт и ее дети выглядели счастливо и улыбались. Отмечалось, что фотографию делал принц Уильям, потому его не было в кадре.

Вскоре вокруг этой фотографии разгорелся скандал. Известные фотоагентства были вынуждены удалить фотографию со своих сайтов из-за сомнений в ее подлинности. Даже провели расследование и обнародовали метаданные изображения. На фото нашли детали, которые выглядели неестественно. Принцесса Уэльская в свою очередь объясняла, что занималась редактированием фотографии, чтобы она выглядела красиво.

Со временем возник другой скандал вокруг нового фото.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в авто

На снимке Кейт Миддлтон почти незаметно. Журналисты обратили внимание, что кирпичная стена в окне и за пределами авто сильно отличается. Распространилась теория, что Уильям в машине был один, а голову принцессы вырезали из ее фотографии в конце прошлого года. Шляпку немного подмарафетили и все.

Так что с каждым днем ​​становится все интереснее, что же на самом деле происходит с Кейт.

Ранее "Телеграф" писал, что Кенсингтонский дворец объявил в своем заявлении, что Кейт Миддлтон был госпитализирован 16 января для плановой операции на брюшной полости. Почему принцессе требовалась операция, подробно не разглашалась, во дворце уточнили, что герцогиня хочет сохранить конфиденциальность. Во дворце добавили, что она вряд ли вернется к своим королевским обязанностям к Пасхе, которая в этом году у католиков приходится на 31 марта.

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме по причине диагноза рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и приступит к тщательному лечению.