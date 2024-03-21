Сидни Суини появилась на публике в коротком черном платье (фото)

Сидни Суини выбрала наряд, которые выгодно подчеркнул ее миниатюрность

26-летняя американская актриса Сидни Суини, которая недавно мило пообщалась с Джимми Феллоном в его вечернем шоу, красиво попозировала перед камерой в компании актера и продюсера Джоша Горовица. Пара знаменитостей встретилась в Нью-Йорке.

Сидни Суини выбрала наряд, который выгодно подчеркнул ее миниатюрность и кукольный вид. Женщина была в коротком черном платье, нижняя часть которого состояла из кокетливых рюшей.

Джош Горовиц и Сидни Суини – в обнимку. Фото Getty Images

Изюминкой наряда было гипюровое обрамление в зоне пояса, которое подчеркнуло идеальную талию женщины. Дополняли лук черные туфли на небольшом каблуке. Минимум макияжа и украшений — и все, образ Суини не требует излишеств.

Очаровательная Сидни Суини. Фото Getty Images

Джош оделся поскромнее. Он был в кофте яркого цвета, обычных черных брюках и белых кроссовках. Знаменитости улыбались и непринужденно позировали перед камерой.

Добавим, что Сидни Суини прекрасно сыграла в фильме "Мадам Паутина", который является частью "Вселенной Человека-паука от Sony".

Ранее "Телеграф" писал, почему Дакота Джонсон не спасла фильм "Мадам Паутина". Одна из самых распространенных шуток по поводу фильма звучит так — лучшее, что есть в этой картине, это Дакота Джонсон и ее платье, в котором она вышла на красную дорожку во время презентации.