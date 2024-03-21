Сідні Свіні з’явилася на публіці в короткій чорній сукні (фото)

Сідні Свіні обрала вбрання, яке вигідно підкреслило її мініатюрність

26-річна американська акторка Сідні Свіні, яка нещодавно мило поспілкувалася з Джиммі Феллоном у його вечірньому шоу, красиво попозувала перед камерою у компанії актора та продюсера Джоша Хоровіца. Пара знаменитостей зустрілася у Нью-Йорку.

Сідні Свіні обрала вбрання, яке вигідно підкреслило її мініатюрність та ляльковий вигляд. Жінка була в короткій чорній сукні, нижня частина якої складалася з кокетливих рюш.

Джош Хоровіц і Сідні Свіні - в обнімку. Фото Getty Images

Родзинкою вбрання було гіпюрове обрамлення в зоні пояса, яке підкреслило ідеальну талію жінки. Доповнювали образ чорні туфлі на невеликих підборах. Мінімум прикрас та макіяжу — і все, образ Суїні не потребує зайвого.

Чарівна Сідні Свіні. Фото Getty Images

Джош одягнувся скромніше. Він був у кофті яскравого кольору, звичайних чорних штанах та білих кросівках. Знаменитості усміхалися та невимушено позували перед камерою.

Додамо, що Сідні Свіні чудово зіграла у фільмі "Мадам Павутина", що є частиною "Всесвіту Людини-павука від Sony".

Раніше "Телеграф" писав, чому Дакота Джонсон не врятувала фільм "Мадам Павутина". Один із найпоширеніших жартів з приводу фільму звучить так — найкраще, що є в цій картині, це Дакота Джонсон і її сукня, в якій вона вийшла на червону доріжку під час презентації.