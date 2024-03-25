Телеведучий Дрималовський, який служить в ЗСУ, розповів, як заохочувати чоловіків до військової справи

Орест служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді

Після повномасштабного вторгнення чимало українських знаменитостей взяли до рук зброю, зокрема Андрій Хливнюк, Сашко Положинський, Тарас Тополя, Коля Сєрга, Віталій Козловський та інші. Нещодавно телеведучий Орест Дрималовський, який перебуває на передовій, відповів на запитання підписників, чи має він намір проходити службу "у структурах вищого значення".

На сторінці в Instagram Орест розповів, що служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Дрималовський також пояснив, як мотивувати чоловіків, які стороняться служби в ЗСУ.

Орест Дрималовський служить в 79-й бригаді

"Не знаю, що може бути вище і крутіше за таврійських десантників. Потужна бригада", – наголосив він.

Телеведучий закликає переймати досвід третьої штурмової бригади

Військовий висловив думку, що дуже похвально, коли чоловіки, які збираються захищати Батьківщину, ставлять спільне вище над особистим.

"Думаю, варто переймати досвід третьої штурмової. Попри те, що бригада виконує найскладніші завдання, у них усе добре з рекрутингом. Піти служити – складне й визначальне рішення. Коли ти ставиш спільне вище над особистим. У мене це викликає повагу. Триває найважливіша битва за нашу державу. Це варто усвідомити й гідно прийняти", – заявив телеведучий.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Сєрга розповів, як його поміняла війна в Україні. Нещодавно артист сказав "ні" мові агресора, він регулярно удосконалює знання української.