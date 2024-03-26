Надя Дорофеева показала себя топлесс и рассказала о проблемах с гормонами (фото)

Певица выложила пикантное фото, чтобы привлечь внимание к важным словам

Украинская певица Надя Дорофеева, которая помогает военным и ездит на Донбасс, выложила фотографию себя топлесс и пожаловалась на физическое и эмоциональное состояние. Певица также продемонстрировала свои тату на фотографии, на которой она в одних джинсах.

Такой пост звезда выложила на своей странице в Instagram. Текст звезда написала о попечении о своем эмоциональном состоянии и поделилась, что уже 6 лет принимает препарат для нормализации гормонов.

Певица призналась, что длительное время испытывает проблемы с ТТГ — гормоном, вырабатываемым гипофизом и влияющим на общее состояние организма и уровень энергии. Однако обнаружить, что не так с ее состоянием, певице помогла Катя Сильченко, которая столкнулась с похожей проблемой и поделилась об этом на своей странице в Instagram.

"Честно признаюсь: я сижу на Эутироксе уже 6 лет, но и не подозревала, что повышенный ТТГ влияет так сильно на состояние. Благодаря посту Кати я наконец поняла, что со мной происходило в течение последних 3 лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше — мои дни были похожи на битву. Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивым, то апатичным, то депрессивным, то просто человеком, который постоянно не может выспаться", пишет Надя Дорофеева.

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