Укр

У 29-летней украинской блогерки произошел инсульт во время прямого эфира

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Блогерша Анита Соловей записывала вебинар по обучению блогингу
Блогерша Анита Соловей записывала вебинар по обучению блогингу. Фото instagram.com/anita_solovei

Причины инсульта неизвестны

Во время записи вебинара украинская блоггер Анита Соловей, которая во время пандемии высказалась о вакцинации, пережила инсульт. Девушка рассказала, что это повлияло на ее зрение и долго лежала в реанимации, из-за чего надолго исчезла из медиапространства.

Подробностями блогерка поделилась на своей странице в Instagram и Telegram-канале. Подруги-блогерки Аниты выкладывали фото из больницы и рассказывали, что с девушкой произошло что-то ужасное, однако деталями не делились.

Инцидент произошел при записи ее авторского вебинара. Девушке резко стало плохо, из-за чего съемку пришлось прекратить.

У Аниты Соловей инсульт
Фото: instagram.com/anita_solovei

"В процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причины. Я сейчас жду еще несколько генетических исследований. Сейчас есть статистика, что инсульт молодеет. Среди моих родственников ни у кого его не было и я тотально здоровый и пугающий человек Я здоровый человек — не пью алкоголь, не курю айкос, ничего такого не делаю», — делится Анита.

Блогерка делится, что ее тело полностью функционирует, однако она частично потеряла зрение. Сейчас Анита налаживает эмоциональное состояние и проходит реабилитацию.

Анита Соловей инсульт

"У меня исчезла часть зрения. С правой стороны я почти ничего не вижу, часть есть. Но у меня функционирует вся моя правая сторона – нога, рука, тело, лицо. Хотя во время инсульта бывает такое, что оно не функционирует", — добавила Анита.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон пропала, что повлекло много слухов и теорий о ее исчезновении из медиапространства. Однако впоследствии оказалось, что у уэльской принцессы Кейт Миддлтон диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.

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#Звезды #Блогерка #Аніта Соловей