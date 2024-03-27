Похудела на 10 кило: молодая жена Остапчука похвасталась стройной фигурой (фото)

Екатерина пошутила, что имела неидеальную фигуру, но мощную харизму

Блогерша Екатерина Полтавская, которая недавно вышла замуж за шоумена Владимира Остапчука, рассказала, что похудела на десять килограммов. Она уточнила, что когда познакомилась со своим будущим мужем, то имела вес побольше.

На своей странице в Instagram 23-летняя Катя написала, что когда впервые встретила шоумена, то не заморачивалась килограммами. Однако любовь повлияла и на внешний вид знаменитости, она похудела.

Полтавская разместила фотографию, на которой, по ее словам, она значительно пухлее.

Полтавская не сдерживала шуток

Екатерина отметила, что зрительно это незаметно, но тогда ее тело было не таким подтянутым. "На видео-фото не очень видно, что я такая, мягкая. Мы здесь только познакомились с Вовой. Я еще и вся в высыпаниях была. Чисто на харизме вывозила. Ну или он умеет видеть перспективу", – в шутку вспомнила Катя.

Блогерша не стала уточнять, как ей удалось сбросить десять кило. Известно, что Катя периодически тренируется в спортзале. Блогерша также уточнила, что в еде себе не отказывает.

Недавно "Телеграф" писал, что актриса "Русалочки" Голли Бейли появилась на фестивале в Джорджии. Она выглядит прекрасно после родов. Знаменитость одела комбинезон с открытыми плечами и босоножки в тон наряда.